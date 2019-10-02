"Почта России" стала акционерным обществом
2 октября 2019 11:56
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"Почта России" завершила преобразование в акционерное общество из федерального государственного унитарного предприятия, в новой форме она продолжит реализацию социальной функции, но станет более конкурентоспособной и маневренной в принятии решений, говорится в сообщении компании.
В нем отмечается, что все процедуры проведены в срок согласно закону об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России" и основах деятельности одноименного АО, который был подписан президентом РФ 29 июня 2018 года, пишет Прайм.
"За прошедший год "Почта России" провела сплошную инвентаризацию активов и обязательств предприятия, оформление и регистрацию прав на недвижимое имущество, уточнение характеристик объектов недвижимого имущества в данных бухгалтерского учета, по результатам которых был подготовлен проект передаточного акта", — говорится в сообщении.
В документ, в том числе, были включены более 27 тысяч объектов недвижимого имущества и земельных участков, среди которых крупнейшие инфраструктурные логистические центры предприятия, передаваемые создаваемому АО. "Впервые в истории ФГУП сформирована привязка недвижимого имущества к земельным участкам", — отмечает компания.
Правительство 20 сентября выпустило распоряжения, утверждающие передаточный акт и устав нового АО.
"В форме акционерного общества со 100%-ным государственным участием "Почта России" продолжит реализацию своей социальной функции. Более 2/3 отделений почтовой связи располагаются в сельской местности. Рост качества услуг "Почты России", расширение их перечня положительно скажется на уровне жизни россиян", — отмечается в сообщении.
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