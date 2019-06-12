По всей стране отмечается День России

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Этот праздник появился в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Изначально этот праздник именовался как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», но позже Борис Ельцин предложил переименовать его в День России.В этом году празднования пройдут более масштабно, чем в прошлом. В Самаре сегодня пройдет ряд мероприятий на ул. Куйбышева, а вечером горожан ожидает большой концерт.