Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки на 10%
8 августа 2019 09:09
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Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки на 10% – до 179 тысяч гектаров, сообщили в федеральной Авиалесоохране. За то же время было ликвидировано 47 возгораний на площади более 3,5 тысяч гектаров. Сейчас больше всего пожаров действует в Иркутской области, в Красноярском крае и Якутии.
Пожары на сравнительно меньших площадях тушат в Бурятии, Алтайском крае и Томской области. Режим ЧС действует на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в одном районе Бурятии.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, передает Радио Маяк.
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