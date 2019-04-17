Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
17 апреля 2019 12:58
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Ему стало плохо за час до выступления.
В Уфе экстренно госпитализировали писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации журналистов, ему стало плохо за час до выступления. За день до этого он провел лекцию в Екатеринбурге.
При этом в группе журналиста в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что встреча в Уфе отменена в связи с его плохим самочувствием.
«Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас», — говорится в сообщении.
Подробности случившегося не уточняются. Отмечается, что деньги за билеты будут вскоре возвращены слушателям, пишут "Известия".
Дмитрий Быков — российский писатель, поэт, критик, радио- и телеведущий, преподаватель литературы. Он также является биографом Бориса Пастернака, Максима Горького, Владимира Маяковского и Булата Окуджавы.
В Уфе экстренно госпитализировали писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации журналистов, ему стало плохо за час до выступления. За день до этого он провел лекцию в Екатеринбурге.
При этом в группе журналиста в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что встреча в Уфе отменена в связи с его плохим самочувствием.
«Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас», — говорится в сообщении.
Подробности случившегося не уточняются. Отмечается, что деньги за билеты будут вскоре возвращены слушателям, пишут "Известия".
Дмитрий Быков — российский писатель, поэт, критик, радио- и телеведущий, преподаватель литературы. Он также является биографом Бориса Пастернака, Максима Горького, Владимира Маяковского и Булата Окуджавы.
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