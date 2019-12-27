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Новости /  В стране  

Песков рассказал, как Путин обычно празднует Новый год

27 декабря 2019 13:37
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Песков рассказал, как Путин обычно празднует Новый год
Глава государства предпочитает отмечать праздник в кругу родных и друзей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин празднует Новый год. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире телеканала "Россия-1".
Он отметил, что глава государства предпочитает отмечать праздник в кругу родных и друзей, если ему позволяет рабочий график, и "делает это скромно".

— Вы знаете, что он неоднократно справлял Новый год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый год, — рассказал Песков.
Он добавил, что праздник в семейном кругу — это личное время Путина, которое у него бывает не так часто.
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