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Новости /  В стране  

Переговоры об обмене пленными между Россией и Украиной продолжаются

30 августа 2019 12:22
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По разным данным, Москва и Киев собирались передать друг другу по 33 или по 35 человек.

Обмен пленными между Украиной и Россией откладывается до следующей недели. Об этом украинской службе Радио Свобода сообщили источники в украинских правоохранительных органах.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что переговоры об обмене пленными продолжаются. "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный отсылкой на подтвержденную информацию и многочисленные "источники", – отметили в офисе Зеленского.

О продолжении переговоров сообщили и в СБУ. "Сложный процесс переговоров об обмене пленными продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго", – отметила пресс-секретарша СБУ Елена Гитлянская.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сказал, что "надеется" на обмен пленными. При этом он отказался комментировать информацию, что политзаключенные сегодня прибудут в Украину. "Будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта", – сказал Данилюк в аэропорту "Киев", где собрались журналисты в ожидании обмена.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в Москве сообщает, что обмен заключенными между Россией и Украиной еще не начался. "Сообщения, появившиеся в телеграмм-каналах, что Москва и Киев начали обмен, а колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия произвели обмен заключенными. Среди освобожденных – 24 украинских моряка, захваченных в Черном море в ноябре прошлого года, кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам за "терроризм", Павел Гриб, похищенный в Беларуси в 2017 году, а также Николай Карпюк, Владимир Балух и другие.

Корреспонденту "Крым.Реалии" удалось поговорить с родственниками одного из моряков. Их поставили в известность, что "моряки уже в Украине".

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник Крым.Реалии, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Потом родные одного из моряков вернулись домой, не доехав до Киева. "Мы просто поддались эмоциям и рванули на Киев. Нам сказали в офисе украинского омбудсмена и, не только там, ждать официального звонка", – сказал на условиях анонимности отец одного из моряков в комментарии Крым.Реалии.

О начале обмена в ночь на 30 августа сообщила в фейсбуке сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова. Ее запись на своей странице разместил и новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Российские власти не сообщили, на кого из россиян обменяли украинских заключенных. Вероятно, один из них – главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, ранее освобожденный из-под стражи судом в Киеве.

Между тем адвокат удерживаемых в Украине россиян Валентин Рыбин сообщил, что его подзащитные пока остаются в украинских СИЗО. "Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен", – сказал он ТАСС. По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник, 3 сентября.

О планах России и Украины провести обмен заключенными стало известно в середине августа. Сообщения об этом появились после того, как пятерых украинцев, получивших сроки в России, перевели из колоний в московское СИЗО "Лефортово". Москва и Киев официально подтвердили переговоры по поводу обмена, но не уточняли, насколько успешно они идут. Сообщение о переводе Олега Сенцова из колонии в городе Лабытнанги в "Лефортово" появились лишь в четверг, накануне обмена.

По разным данным, Москва и Киев собирались передать друг другу по 33 или по 35 человек, сообщает "Настоящее время".
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