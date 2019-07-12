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Перечень опасных пород собак в России могут дополнить

12 июля 2019 09:12
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Перечень опасных пород собак в России могут дополнить С таким предложением выступили некоторые профильные министерства.
С таким предложением выступили некоторые профильные министерства.

С 13 до 35 пунктов могут расширить перечень потенциально опасных пород собак в России. С таким предложением выступили некоторые профильные министерства.

Изначально в МВД России предлагали внести в соответствующий список 69 пород собак. Их выгул разрешен только в намордниках и с поводком. Затем количество пунктов сократили до 13.

В перечень вошли такие породы, как акбаш, амбульдог, американский питбультерьер, американский бандог, американский стаффордширский терьер, румынская, кавказская и среднеазиатская овчарки, английский, тибетский мастифф, бордоский дог, бразильский бульдог, тоса-ину, черный терьер, южнорусская овчарка, волко-собачьи гибриды и другие, передает Радио Маяк.
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