Перечень опасных пород собак в России могут дополнить
12 июля 2019 09:12
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С 13 до 35 пунктов могут расширить перечень потенциально опасных пород собак в России. С таким предложением выступили некоторые профильные министерства.
Изначально в МВД России предлагали внести в соответствующий список 69 пород собак. Их выгул разрешен только в намордниках и с поводком. Затем количество пунктов сократили до 13.
В перечень вошли такие породы, как акбаш, амбульдог, американский питбультерьер, американский бандог, американский стаффордширский терьер, румынская, кавказская и среднеазиатская овчарки, английский, тибетский мастифф, бордоский дог, бразильский бульдог, тоса-ину, черный терьер, южнорусская овчарка, волко-собачьи гибриды и другие, передает Радио Маяк.
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