Патриарх Кирилл проведёт литургию в день памяти мученицы Татьяны
25 января 2020 10:22
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу 25 января – в день памяти мученицы Татианы и день Российского студенчества – совершит божественную литургию в домовом храме при МГУ.
В последние годы в Русской церкви возобновилась традиция проводить общие молитвы в день святой мученицы Татьяны с участием студентов, преподавателей и духовенства. Также в этот день проходят традиционные массовые гуляния студенчества, передает Радио Маяк.
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