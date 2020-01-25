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Новости /  В стране  

Патриарх Кирилл проведёт литургию в день памяти мученицы Татьяны

25 января 2020 10:22
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Патриарх Кирилл проведёт литургию в день памяти мученицы Татьяны
Также сегодня проходят традиционные массовые гуляния студенчества.
 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу 25 января – в день памяти мученицы Татианы и день Российского студенчества – совершит божественную литургию в домовом храме при МГУ.

В последние годы в Русской церкви возобновилась традиция проводить общие молитвы в день святой мученицы Татьяны с участием студентов, преподавателей и духовенства. Также в этот день проходят традиционные массовые гуляния студенчества, передает Радио Маяк.
 
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