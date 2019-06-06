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Панкратова-Черного госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии

6 июня 2019 12:58
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Панкратова-Черного госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии
Артист почувствовал недомогание утром в четверг, 6 июня.

Актер Александр Панкратов-Черный был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Артист почувствовал недомогание утром в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, ему стало плохо на детской площадке, расположенной на Фрунзенской набережной. Артист потерял сознание, после чего ему вызвали «скорую».

Сейчас, по информации источников, состояние госпитализированного артиста оценивается как средней степени тяжести — он ориентируется в пространстве, ритм сердца нормальный.

Врачи комментариев по поводу состояния Панкратова-Черного пока не дают. Известно, что перед ухудшением состояния он жаловался на сильную слабость и низкое давление, пишут "Известия".

В апреле 2018 года Панкратов-Черный попал в больницу после того, как у него обнаружили заболевание, грозящее потерей подвижности руки.

Актер исполнил десятки киноролей, в том числе снимался в фильмах «Жестокий романс», «Ширли-мырли», «Палата № 6», а также в телесериалах «Деффчонки» и «Кухня».

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