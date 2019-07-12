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Новый законопроект может оставить россиян без возможности расплачиваться картой за рубежом

12 июля 2019 11:59
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Новый законопроект может оставить россиян без возможности расплачиваться картой за рубежом
Депутаты настаивают о принятии данных изменений уже в предстоящую сессию.

В Госдуме планируют рассмотреть поправки, запрещающие международным платежным системам (МПС) выполнять санкции на территории России, введенные западом. такая инициатива может привести к их уходу из страны.
Изменения в закон «О национальной платежной системе» могут вынудить МПС уйти из России. В случае, если данные поправки в закон примут, прием отечественных банковских карт за рубежом окажется невозможным, а внутри России пропадет возможность оплаты картами зарубежных банков.
Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова заявил «Коммерсанту», что поправки будут рассмотрены для того, «чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по банковским картам». Это затронет, в первую очередь, такие системы, как MasterCard, Visa, JCB, China Union Pay.+

По мнению экспертов, фактический запрет на выполнение международных санкций территории России невыполним для МПС. Однако Банк России и депутаты Госдумы настаивают, чтобы поправки к данному закону приняли уже в предстоящую сессию, пишут «Невские новости».

Ранее «ФедералПресс» сообщал об увеличении банками комиссии за переводы с карты на карту. Крупнейшие банки просят увеличить комиссию в системе быстрых платежей до 1 процента. Центробанк ранее предложил комиссию в 0,4 процента.


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