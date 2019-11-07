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Новости /  В стране  

Новгородская область: 47 населенных пунктов остаются подтопленными

7 ноября 2019 09:10
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Новгородская область: 47 населенных пунктов остаются подтопленными
Виной этому сильные дожди.

Около 47 населенных пунктов остаются подтопленными в Новгородской области после сильных дождей. Как сообщает МЧС по региону, там находятся 150 домов, в которых проживают 295 человек. Также подтоплены 650 приусадебных участков, три десятка участков дорог, нет проезда к 6 населенным пунктам.

Кроме того, более 4 тысяч жителей семи районов области остались без электричества из за непогоды. По данным метеорологов, за выходные и понедельник выпала месячная норма осадков. В среду глава Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о введении режима ЧС на территории региона из-за последствий затяжных дождей, пишет Радио Маяк.
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