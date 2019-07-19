Названо число россиян с миллионными зарплатами
19 июля 2019 10:59
85
Об этом говорят результаты исследования Росстата.
В прошлом году людей с такими зарплатами было чуть меньше 7 тыс., передает РБК. Таким образом, число работников с миллионными зарплатами увеличилось на 38%.
Самые высокие зарплаты люди получают в сфере культуры, спорта и организации досуга — там средний показатель составил 5,8 млн рублей в месяц. На втором месте оказалась сфера прочих услуг — более 3,7 млн рублей. Тройку лидеров замыкают специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн рублей).
Больше всего работников-миллионеров оказалось в сфере торговли и ремонта транспорта — 1,96 тыс. человек, 0,1% всех сотрудников отрасли. Меньше всего миллионеров в сфере водоснабжения и утилизации доходов — 13 человек.
18 июля были опубликованы данные Росстата, согласно которым зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц. Зарплаты 10% самых высокооплачиваемых сотрудников превышают зарплаты 10% самых низкооплачиваемых сотрудников в 13 раз, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
249
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
382
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
428
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
314
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
666
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3806
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
724
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
621
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
819
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
837
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
562
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
873
Мероприятия
Собранные в рамках акции «Возродим библиотеку» книги, пополнят фонд библиотеки в Ведено Чеченской Республики
«Культурное сердце России»: в Кинеле состоится III областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL»