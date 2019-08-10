Названа самая популярная фамилия в России
10 августа 2019 10:21
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Специалисты назвали самые распространенные фамилии в России. В четверку лидеров вошли Ивановы, Кузнецовы, Поповы и Смирновы, пишет «Российская газета».
Но самой популярной стала – Смирнов. В число наиболее часто встречающихся на территории нашей страны входят также Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Федоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев, Орлов, Андреев, Макаров, Никитин, Захаров.
Специалисты уверены, что на популярность фамилии в том или ином регионе влияют миграция или исторические события.
Фото: pixabay.com
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