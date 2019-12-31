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Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь

31 декабря 2019 11:59
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Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь
В ходе вечеринки надо остановить выбор на одном напитке и не менять его.

Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит. Об этом 31 декабря рассказал агентству городских новостей «Москва» заведующий отделением дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.

По словам врача, разные напитки отличаются крепостью и содержанием сахара, а также качеством. В ходе вечеринки надо остановить выбор на одном напитке и не менять его, напомнил нарколог.

В этом случае снижается вероятность развития осложнений как психического, так и соматического характера. Также Кубарев развеял миф о повышении градуса при смешивании алкогольных напитков, пишут "Известия". А употребление алкоголя с газировками увеличивает риск развития панкреатита и острого холецистита, добавил специалист.

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