Налоговые органы перестанут принимать декларации с арифметическими ошибками

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Отныне такие отчеты будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней. Отмечается, что выписывание ФНС штрафов в размере 5% от неуплаченной суммы из-за небольших погрешностей может приобрести массовый характер.В то же время для ведомства данные изменения существенно упростят работу, позволив сократить число камеральных проверок.Сегодня истекает срок подачи налоговой декларации физлицами. В апреле – из-за сложной эпидемиологической обстановки – правительство России продлило на три месяца – до 30 июля – срок подачи налоговой декларации.По данным ФНС, оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо было до 15 июля.