На защиту самарских дольщиков встанет новый фонд
13 сентября 2019 10:26
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В регионе появится новая некоммерческая организация — Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Учредителем выступил областной Минстрой, а соответствующий документ появился на сайте правительства.
— Целями деятельности фонда является финансирование и осуществление мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства, — говорится в документе.
Фонд защиты прав дольщиков сможет приобретать объекты незавершенного строительства и инфраструктуры, а также земельные участки. Для того чтобы завершить начатые работы, фонд сможет заключать договоры долевого участия и купли-продажи, чтобы финансировать проблемную стройку. Деятельность организации будет контролировать попечительский совет.
Также в областном Министерстве строительства подготовили проект постановления о выплате компенсаций обманутым дольщикам вместо квартир. А чуть раньше дольщикам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, предложили выдавать ипотеку на льготных условиях, пишет 63.ру.
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