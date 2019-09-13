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На защиту самарских дольщиков встанет новый фонд

13 сентября 2019 10:26
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На защиту самарских дольщиков встанет новый фонд
Организацию зарегистрируют до конца осени.

В регионе появится новая некоммерческая организация — Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Учредителем выступил областной Минстрой, а соответствующий документ появился на сайте правительства.

— Целями деятельности фонда является финансирование и осуществление мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства, — говорится в документе.

Фонд защиты прав дольщиков сможет приобретать объекты незавершенного строительства и инфраструктуры, а также земельные участки. Для того чтобы завершить начатые работы, фонд сможет заключать договоры долевого участия и купли-продажи, чтобы финансировать проблемную стройку. Деятельность организации будет контролировать попечительский совет.

Также в областном Министерстве строительства подготовили проект постановления о выплате компенсаций обманутым дольщикам вместо квартир. А чуть раньше дольщикам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, предложили выдавать ипотеку на льготных условиях, пишет 63.ру.


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