Музыканту Вячеславу Бутусову присвоено звание "Заслуженный артист РФ"
14 июня 2019 09:41
75
Музыкант Вячеслав Бутусов удостоился почётного звания "Заслуженный артист Российской Федерации". Соответствующий указ президента Владимира Путина был опубликован на интернет-портале правовой информации.
— Присвоить почётные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью "Ю-Питер", — отметили в документе.
В общей сложности в президентском указе отметили заслуги около 200 выдающихся представителей разных сфер.
Одним из обладателей ордена Почёта стал постпред РФ при ОБСЕ в Вене Александр Лукашевич, академик РАН Евгений Чазов получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
309
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
306
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
284
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
381
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
368
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
322
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
230
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
528
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
556
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
312
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
615
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
541
Мероприятия