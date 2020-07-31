Мусульмане встречают главный праздник ислама Курбан-байрам

Он знаменует собой окончание хаджа – паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
Праздничная молитва в столице в этом году из-за с угрозы коронавируса будет проводиться только в Московской соборной мечети и без участия прихожан.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов поздравил верующих и призвал их создать праздничную атмосферу дома, в кругу семьи, послушать в онлайн-режиме проповедь муфтия, а затем самостоятельно совершить дополнительный намаз.
В рамках санитарных ограничений муфтият рекомендовал мусульманам не участвовать в этом году в обряде жертвоприношения, а обращаться за мясом в специальные фонды, которые организуют такой обряд, передает Радио Маяк
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