Мишустин: число безработных в стране выросло в три раза
22 июля 2020 12:57
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выступил с ежегодным докладом о работе кабинета министров в Госдуме. Он заявил о том, что в стране наблюдается рост зарегистрированных безработных, сообщает ФедералПресс.
По его словам, с 1 апреля, данный показатель увеличился в 3,5 раза. Мишустин объяснил это наступлением пандемии коронавируса. На данный момент, количество людей, которые зарегистрировались в центрах занятости, составляет примерно 3 миллиона человек, передает РИА «Новости».
«Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза», — заявил в своем докладе руководитель правительства.
Фото pixabay.com
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