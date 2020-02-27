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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

27 февраля 2020 13:53
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Предложения по поводу нарушений ПДД были разработаны Министерством внутренних дел.

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает «РИА Новости».

Предложения по поводу нарушений ПДД были разработаны Министерством внутренних дел, их целью являлось снижение смертности в результате автомобильных аварий, пишут "Известия".

Однако, по мнению Новака, инициатива о резком увеличении штрафов противоречит запросам общества. Цель нового проекта КоАП заключается не в увеличении санкций в отношении автовладельцев, а в том, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, и для этого необходим комплексный подход. В частности, следует развивать инфраструктуру, также необходимо усовершенствовать порядок размещения дорожных знаков и требования по установке видеокамер на дорогах.

Кроме того, Новак призвал улучшить упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах, пишет «Газета.ру».

30 января Минюст обнародовал проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проект предполагает разделение административных нарушений на категории. Наказывать за них будут исходя из тяжести содеянного. Кроме того, уменьшится число видов административных правонарушений. Авторы концепции в том числе предлагали не штрафовать граждан за впервые совершенные негрубые нарушения, а выносить предупреждения. Размер штрафа предлагается определять, учитывая характер противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда.

В Минюсте подчеркнули, что КоАП имеет «широкое общественное звучание» и оказывает влияние на жизнь каждого гражданина. Поэтому законопроекты по административным делам нуждаются в дальнейшем согласовании с общественными и экспертными организациями.

 Фото pixabay.com


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