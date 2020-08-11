Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Работодатель вправе перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили в пресс-службе Минтруда.
В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости
».
В Минтруде пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В документе должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.
Кроме того, работник и работодатель могут удаленно обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке, пишут "Известия
".
«Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений», — добавили в министерстве.
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