Минстрой выяснил, что комфортная среда есть только в 23 процентах городов
6 ноября 2019 12:29
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Минстрой представил индекс качества городской среды. Методика расчета учитывает 36 показателей. Положение в рейтинге повлияет на размер субсидий, которые будет получать город и регион, а также на оценку эффективности работы губернатора, пишет "ФедералПресс".
Министерство строительства и ЖКХ опубликовало результаты оценки качества городской среды в городах и регионах России. Работа над этим масштабным проектом велась с 2016 года, в ней участвовали сотрудники Минстроя, «Дом.РФ» и КБ «Стрелка». Методика была создана по поручению президента Владимира Путина как часть национального проекта «Жилье и городская среда».
Методика оценки несколько раз корректировалась и дорабатывалась, и для создания оптимальной системы Минстрою пришлось изучить порядка 150 методик. Методология была одобрена правительством России.
Итоговый вариант включает в себя более 200 показателей. В частности, на финальную оценку влияют приоритет пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных пространств в городе, а также доступная инфраструктура и другие параметры.
Глава Минстроя Владимир Якушев уточнил, что данные основываются на состоянии городов на 2018 год. Всего мониторинг содержитсведения о 1114 населенных пунктах страны. Они были расформированы по 10 размерно-климатическим группам для корректного составления шкал оценки индекса городской среды и сравнения.
«Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной», – пояснил Владимир Якушев.
По словам министра, только 23 % городов имеют благоприятную городскую среду. Средний показатель индекса в общем зачете составил 163 балла. Якушев заявил, что через пять лет средний показатель должен дойти до отметки в 212 пунктов. Также к этому периоду количество городов с благоприятной средой должно дойти до 676 или больше – половины от числа населенных пунктов, которые попали в анализ.
Каждый город мог получить от ноля до 360 баллов. Те населенные пункты, где оценка не достигла уровня в 180 баллов, считались городами с неблагоприятной городской средой, выше – с благоприятной.
Ни один город не набрал наивысшего возможного балла. 860 городов не преодолели и отметку в 180 пунктов. Среди малых городов всего 15 % имеют благоприятную городскую среду. Среди крупных городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек средний уровень был выше 180 баллов.
Самую высокую оценку получила Москва – 276 баллов. Столицазаработала более половины очков по всем возможным показателям. Общегородское пространство эксперты оценили в 58 баллов из 60-ти. Также высокий балл получила общественно-деловая инфраструктура – 51.
Второе место, как ни странно, получил подмосковный Реутов – 252 балла. Здесь уровень обеспеченности населения жильем на шесть пунктов выше, чем в Москве, а озеленение пространства – на семь.
Третье место у Санкт-Петербурга, город на Неве получил 238 баллов. По оценкам исследователей, в Петербурге «хромают» общегородское пространство и социально-досуговая инфраструктура – 36 и 35 баллов соответственно. Также в десятку попали еще шесть городов из Подмосковья: Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный.
Сочи занял 15-е место с результатом в 219 баллов. Тюмень попала на 26-ю строчку с 212 баллами. У Саратова и Владивостока 196 баллов (112–122 места). Комфорт городской среды Екатеринбурга специалисты оценили в 191 балл, что поместило столицу Урала на 160-е место. Красноярск занял 188-ю строчку со 189 баллами. Ижевск, Иркутск, Рязань, Владимир – 180 баллов (263–290 места). У Хабаровска, Кемерова, Выборга и Уфы по 179 баллов (291–313 места). Севастополь получил 169 баллов (442–464 место). Курган и Симферополь – 165 баллов (512–514 позиции). У Новосибирска 161 балл (587–602 место). Уровень городского комфорта Челябинска оценили в 160 баллов (603–613 место).
В десятку городов с самым низким уровнем индекса попали по большей части города с населением от пяти до 25 тысяч человек. Самый низкий индекс у одного из самых северных городов Якутии – Верхоянска. Он набрал всего 77 баллов. По мнению исследователей, в Верхоянске уровень озеленения тянет всего на два балла из 60-ти. В начале ноября температура в городе опустилась ниже 30 градусов по Цельсию.
Со второго по девятое места заняли Томмот и Вилюйск (оба города в Якутии), Алзамай (Иркутская область), Балей (Забайкальский край), Куртамыш (Курганская область), Нюрба (Якутия), Покровск (Якутия) и Олекминск (Якутия). Десятое место у Омска – 104 балла. Такой же уровень индекса еще у Городовиковска из Калмыкии и Хилока из Забайкальского края. Дороги Омска, как выяснили исследователи, в шесть раз хуже идеала, социально-досуговая сфера – в три. Больше всего получило общегородское пространство Омска – 23 балла.
В Минстрое отметили, что индекс качества городской среды впервые в мире рассчитывается в масштабах целой страны. Зампредседателя правительства России Виталий Мутко отметил, что индекс является лишь инструментом для оценки актуального состояния городов и не является рейтингом. По его словам, сформированная оценка – руководство к действию. В нем ясно видно, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься.
Глава Минстроя также отметил, что ведомство получило информацию по 19-ти показателям из открытых источников. Это сведения поисково-информационных картографических служб, данные географической информационной системы, космические снимки территорий, а также социальные сети. Еще 17 показателей были расписаны и отправлены в Минстрой органами местного самоуправления. В некоторых случаях из региона приходила дефектная информация: ряд субъектов указали, что в их городах нет граждан, проживающих в аварийном жилье. Таких городов, по полученным Минстроем сведениям, в России всего 246. Однако после проверки ведомства выяснилось, что на самом деле таких городов всего 25.
Когда во время подсчета возникали логические ошибки, аналитикам приходилось брать среднее значение по группе. Это слегка снизило точность расчетов, однако кардинально на нее не повлияло. По словам министра, работа с регионами будет скорректирована, что увеличит точность и уменьшит количество трудозатрат. Якушев добавил, что расчет индекса качества городской среды будет проходить ежегодно.
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