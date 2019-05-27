Минобороны планирует ужесточить правила призыва в армию
27 мая 2019 09:11
113
Минобороны предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование для определения правильности предоставления отсрочки или освобождения от службы по призыву, а временно негодных по состоянию здоровья призывников отправлять на лечение. Как передаёт ТАСС, это следует из подготовленного ведомством проекта поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе". При этом очное контрольное медосвидетельствование проводится и тогда, когда призывник не согласен с заключением о его годности к военной службе. Еще одно нововведение заключается в направлении временно негодного по болезни призывника на лечение.
Минобороны предлагает и ещё одно новшество: медобследованием призывников в случаях, когда степень их годности к службе невозможно определить в военкомате, смогут заниматься только организации из перечня, который будет утверждать глава субъекта федерации. Сейчас в законе нет указания на то, какие медицинские организации должны обследовать юношей.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
297
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
562
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
574
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14883
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
605
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
639
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
438
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
551
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
486
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
914
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
836
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
774
Мероприятия