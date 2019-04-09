Минфин заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер бюджетной политики
9 апреля 2019 13:29
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Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе апрельской международной научной конференции в Высшей школе экономики 9 апреля.
«Меры денежно-кредитного и бюджетного стимулирования и послабления денежно-кредитной политики, будь то в США, будь то в Европе, они уже не работают», — цитирует министра ТАСС.
В то же время глава ведомства отметил, что в 2019 году темп роста экономики России может превысить 1,3%. При этом положительный экономический эффект от повышения ставки НДС до 20%, по его словам, ожидается ближе ко второй половине года.
«Мы ожидали снижения темпов роста экономики почему, потому что вводили дополнительные ставки НДС, и эти деньги, которые мы должны были получить в бюджет и направить в экономику в виде инвестиций, по нашим оценкам, должны поступить в экономику ближе ко второй половине года. Это сейчас и происходит. Мы запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем», — заверил Силуанов.
В середине июля 2018 года первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, куда планируется направить доходы от повышения НДС. В первую очередь средства пойдут на финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования. По подсчетам кабмина, увеличение налога принесет казне дополнительные 620 млрд рублей ежегодно, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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