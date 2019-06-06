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Международный экономический форум стартует в Петербурге

6 июня 2019 09:09
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Международный экономический форум стартует в Петербурге
Ориентировочно он соберет 1800 компаний из 75 стран.

Международный экономический форум стартует сегодня в Петербурге. Он соберет, как ожидается, 17 тысяч участников и 1800 компаний из 75 стран. В форуме традиционно участвует президент Владимир Путин. Сегодня он проведет встречи с руководителями крупнейших мировых информагентств и представителями международного инвестиционного сообщества. Запланирован и ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций – президентом Болгарии, премьером Словакии и премьером Армении. Также российский лидер пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым они провели переговоры накануне в Москве.

На пресс-конференции по их итогам глава государства заявил, что Москва и Пекин будут развивать двусторонние расчеты в национальных валютах, поощрять и расширять их использование, в том числе при подписании внешнеторговых контрактов. Президент также отметил, что лидеры придают важное значение развитию промышленной кооперации, и напомнил о планах реализации российско-китайских проектов в авиа- и вертолетостроении, в освоении космоса, сфере биотехнологий и фармацевтике, и в других наукоемких отраслях.

Общение Путина и Цзиньпиня сегодня продолжится на полях Петербургского международного экономического форума, передает Радио Маяк.


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