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Медведев заявил о выделении 94 млрд рублей субсидий Дальнему Востоку

2 августа 2019 11:44
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Медведев заявил о выделении 94 млрд рублей субсидий Дальнему Востоку
По словам главы кабмина РФ, выделяемая сумма является весьма значительной для региона и должна идти "на самые важные направления".

В ближайшие три года из бюджета РФ будет выделено более 94 млрд рублей в виде субсидий для поддержки Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
— Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 млрд рублей, но есть ещё и дополнительные решения, в частности, я подписал решение о внесении изменений в распределение денег, — приводит его слова ТАСС.

Медведев отметил, что выделяемая сумма является весьма значительной для региона и должна идти "на самые важные направления".
— Где-то есть проблемы с доступностью медицинской помощи, где-то не хватает яслей, в других регионах недостаточно жилья, есть проблема аварийного жилья, — сказал российский премьер.
Так, до 2021 года здесь должно появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.
Помимо этого будет проведён капитальный ремонт в 30 больницах, 105 учебных учреждениях, а также 14 учреждениях культуры. Кроме того, на выделенные средства должны быть закуплены машины скорой помощи, трамваи и автобусы, пишет Лайф.


Фото pixabay.com

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