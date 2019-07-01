Медведев заявил о необходимости обновления "Единой России"
1 июля 2019 10:32
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"Единая Россия" испытывает дефицит доверия россиян и должна быть обновлена, считает председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Своим мнением он поделился в статье, опубликованной в газете "Известия".
При этом он отметил успехи, которых партия добилась за 18 лет существования.
— В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определённый дефицит доверия. Людям всё чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно. Это хорошо видно по результатам региональных выборов, которые состоялись в сентябре 2018 года, — отметил Медведев.
По его мнению, проблема доверия связана с тем, что представители ЕР плохо и скучно информируют население о своих действиях и редко дают россиянам возможность озвучить своё мнение.
В связи с этим партия вынуждена работать над обновлением.
Медведев также напомнил, что 8 сентября состоится голосование в рамках более чем пяти избирательных кампаний и представители ЕР должны убедить избирателей в том, что знакомы с текущей ситуацией в населённых пунктах страны и знают, как изменить её к лучшему.
Ранее сообщалось, что в предварительном голосовании "Единой России" приняли участие около 1,5 миллиона человек, пишет Лайф.
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