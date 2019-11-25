Медведев снял с должности главу оператора мусорной реформы
25 ноября 2019 14:01
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял Дениса Буцаева с должности гендиректора реализующего реформу системы обращения с отходами "Российского экологического оператора". Он работал на посту главы оператора мусорной реформы с февраля 2019 года.
— Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" Буцаева Дениса Петровича, — говорится в опубликованном на сайте кабмина распоряжении Медведева.
Кто сменит Буцаева на посту главы РЭА, не сообщается. По данным РБК, на его место рассматривается кандидатура экс-министра строительства и ЖКХ, аудитора Счётной палаты Михаила Меня.
Снятие Буцаева является второй кадровой перестановкой в руководстве мусорной реформы за последний месяц. В начале ноября свою должность покинул курировавший реформу замглавы Минприроды Владимир Логинов. Его сменил бывший помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет Лайф.
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