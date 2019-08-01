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Медведев поддержал идею субсидировать ставку ипотеки на Дальнем Востоке

1 августа 2019 10:16
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Медведев поддержал идею субсидировать ставку ипотеки на Дальнем Востоке
Речь идет о введении ипотечной ставки для индивидуального жилищного строительства под 2%.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею субсидирования ипотечной ставки для индивидуального строительства жилья на Дальнем Востоке.
По словам вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего регион, сейчас рассматривается предложение по субсидированию и введению ипотечной ставки для индивидуального жилищного строительства под 2%, передает «РИА Новости».

«Если такую ипотеку удастся предложить людям, то это, конечно, будет очень здорово, потому что 2% — это весьма гуманная ставка. Давайте попробуем», — сказал Медведев.

В начале июля глава Минвостокразвития России Александр Козлов заявил, что ведомство выделило 15 млрд рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока. По его словам, первые ипотечные договоры граждане смогут оформить уже к концу 2019 года, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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