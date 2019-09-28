МВД предложило штрафовать за неуважительные посты о полицейских
28 сентября 2019 12:10
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Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который позволит блокировать в интернете посты, выражающие «явное неуважение к органам внутренних дел», а также штрафовать за них. Проект документа пока не опубликован, но ведомство выложило заявку на его обсуждение.
В описании говорится об «индивидуализации механизма», который уже предусмотрен законами о блокировке постов, оскорбляющих представителей власти, и о штрафах за такие посты. Причина для ввода новых запретов — «необходимость защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“, сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».
Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2020 года, пишет Медуза.
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