Лидеры стран G7 обсуждали возвращение к формату G8 с участием России
25 августа 2019 09:45
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Лидеры стран Группы семи, которые встречаются во французском Биаррице, договорились не разглашать содержание дискуссии о возможном возвращении к формату G8 с участием России. Об этом сообщило японское общественное телевидение Эн-эйч-кей.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп и президент председательствующей сейчас в G7 Франции Эмманюэль Макрон ранее во время телефонной беседы сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение к G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах, передает Радио Маяк.
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