Куранты на Спасской башне Кремля отреставрировали к Новому году
31 декабря 2019 13:18
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В Федеральной службе охраны (ФСО) сообщили, что перед Новым годом были отреставрированы главные часы страны – куранты, которые украшают Спасскую башню Московского кремля. Как пояснил официальный представитель ФСО Сергей Девятов, в частности, были укреплены приводы стрелок курантов со стороны Кремля и проведена профилактика электромеханической аппаратуры привода гирь, которые приводят в действие механизмы часового боя. Реставрацию проводили специалисты ФСО и профильных академических институтов, пишет ФедералПресс.
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Последняя большая реставрация механизма проводилась еще до революции – в 1851 году. На сегодняшний день куранты– древнейшие механические часы, абсолютно идеально сохранившиеся, рассказал Девятов изданию www.m24.ru.
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