Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
3 августа 2019 11:43
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Крупный пожар, возникший в промышленном здании в центре Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.
«Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка, идет разборка конструкций», — заявил агентству начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Москве Юрий Жуковский.
Ранее сообщалось о локализации возгорания на площади 5 тыс. кв м.
ЧП произошло утром в субботу, 3 августа, на Дубининской улице. По словам источников, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в старой проводке, а также вследствие противоправных действий третьих лиц.
В тушении пожара участвовали 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета. В ходе ликвидации возгорания пострадал один сотрудник МЧС, он госпитализирован, пишут "Известия".
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