Крупный пожар тушили в Самарской области
13 июня 2019 09:19
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Крупный лесной пожар вблизи железнодорожной станции Курумоч в Самарской области локализовали на площади 30 гектаров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Ранее стало известно, что горит лес на площади 5 гектаров. Угрозы населенным пунктам не было. На место ЧП направили пожарный поезд. В тушении задействовали более 100 человек и 40 единиц техники.
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