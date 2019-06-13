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Крупный пожар тушили в Самарской области

13 июня 2019 09:19
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Крупный пожар тушили в Самарской области
Загорелся лес на площади 30 гектаров.

Крупный лесной пожар вблизи железнодорожной станции Курумоч в Самарской области локализовали на площади 30 гектаров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Ранее стало известно, что горит лес на площади 5 гектаров. Угрозы населенным пунктам не было. На место ЧП направили пожарный поезд. В тушении задействовали более 100 человек и 40 единиц техники.
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