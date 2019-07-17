Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
17 июля 2019 09:14
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В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка россиян с 2014 года. Чтобы погасить долги перед банком, заемщику потребуется выложить 11 ежемесячных зарплат. Еще пять лет назад эта сумма составляла не более семи зарплат.
Как пишут "Известия", более 2 млн заемщиков после выплат по кредиту вынуждены довольствоваться прожиточным минимумом, у 4,5 млн человек на жизнь остается совсем немного.
Аналитики подсчитали, что 10% россиян, имеющих кредиты, или балансируют у черты бедности, или находятся в зоне риска. Только с начала года долги россиян выросли в пять раз быстрее доходов.
Фото: pixabay.com
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