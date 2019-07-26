Каждый третий в России ничего не слышал о национальных проектах
26 июля 2019 13:06
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Около трети россиян (31,7%) ничего не знают о реализации в России национальных проектов, две трети знают или «что-то слышали», показал опрос населения, проведенный службой специальной связи и информации ФСО в апреле 2019 года, пишет РБК.
ФСО проводила аналогичный опрос населения ранее — в феврале. Тогда 37,5% россиян сообщили, что не знают о реализации в России нацпроектов. Таких было на 5,8 п.п. больше, чем по результатам апрельского опроса.
Социологические исследования проводились по заказу правительства. Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил основные выводы опроса.
Цель опроса — изучить мнение россиян о реализации нацпроектов, которые призваны обеспечить выполнение майского указа президента Владимира Путина. Реализация 12 нацпроектов и комплексного плана развития инфраструктуры, общая стоимость которых оценивается в 25,7 трлн руб., будет определять социальную и экономическую политику России до 2024 года (.pdf).
Согласно результатам исследования, респонденты лучше всего осведомлены о реализации в стране социальных нацпроектов («Здравоохранение, «Образование», «Демография»), а также нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда».
56,9% участников опроса сообщили, что знают о нацпроекте по здравоохранению, из них 32,1% «что-то слышали» о нем. 43,1% сказали, что ничего не знают об этом нацпроекте.
55,9% респондентов известно о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (32,7% из них сказали, что «что-то слышали» о нем). 44,1% не имеют представления о нем.
53,8% россиян знают о нацпроекте «Демография» (30,9% «что-то слышали») против 46,2% тех, кому ничего не известно о нем.
Хуже всего ситуация с осведомленностью населения о нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»: подавляющее большинство респондентов (71,5%) ничего не слышали о нем. О существовании нацпроекта «Цифровая экономика» не знают 65,1% населения, «Модернизация и расширение транспортной инфраструктуры» — 66,3%, «Производительность труда и поддержка занятости» — 66,4%.
Чаще всего россияне, осведомленные о реализации нацпроектов, получали информацию о них из федеральных телеканалов (68,2%) и интернета (43,6%).
Согласно результатам февральского опроса, значительная доля россиян (36,5%) не ждут положительных изменений в своей жизни от реализации ни одного из нацпроектов. Наибольшие надежды те россияне, кто рассчитывает на улучшения, связывают с нацпроектами по здравоохранению (37,9%) и по безопасным дорогам (29%). В апреле респондентов не спрашивали об ожиданиях от нацпроектов.
В ходе февральского опроса респондентам предложили в произвольной форме рассказать, каких конкретных результатов они ждут от реализации нацпроектов. Обобщение наиболее повторяющихся ответов показывает, что ожидания россиян не всегда соответствуют содержанию нацпроектов.
От нацпроекта «Образование» россияне ждут отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) и возвращения к «советской» системе образования.
При реализации нацпроекта «Здравоохранение» респонденты хотели бы увидеть создание в стране системы полностью бесплатной медицинской помощи, включающей весь спектр услуг. Участники опроса ожидают, что жизненно важные лекарства станут полностью бесплатными.
Россияне ожидают, что реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» приведет к снижению стоимости услуг ЖКХ при повышении их качества, а нацпроект «Экология» приведет к ликвидации мусорных свалок и полигонов.
Эти цели в нацпроектах не предусмотрены; в проекте «Экология» говорится о ликвидации несанкционированных свалок в границах городов.
Левада-центр не проводил мониторинг отношения к нацпроектам после апреля, сообщил РБК заместитель директора Левада-центра Денис Волков. РБК ожидает ответа от ВЦИОМа и ФОМа.
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