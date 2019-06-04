Каждый пятый выпускник начал принимать препараты от стресса во время ЕГЭ
4 июня 2019 09:58
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Родители 73% выпускников российских школ заявили во время опроса, что дети испытывают нервное напряжение в период сдачи экзаменов, при этом 22% школьников принимают препараты для борьбы со стрессом. Такие данные приводит проект Дети Mail.ru в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
«Однако несмотря на эту статистику, более половины (57%) родителей считают, что подростки не нуждаются в психологической помощи в этот период», — уточняется в сообщении. Согласно информации сервиса «Все аптеки», самыми популярными препаратами от стресса среди пользователей ресурса являются «Афобазол», «Энерион» и «Феназепам».
Уточняется, что выпускники в среднем тратят на подготовку к экзаменам до 10 часов в неделю. Треть (32%) школьников занимается до 5 часов, еще столько же детей (32%) — от 5 до 10 часов, а каждый пятый (19%) — от 10 до 20 часов в неделю.
Кроме того, 74% школьников посещают репетиторов. Почти треть детей (29%) ходят к двум преподавателям, каждый пятый (19%) обращается сразу к трем специалистам. Самыми популярными дисциплинами для дополнительных занятий с репетиторами стали математика (60%), русский язык (43%) и иностранные языки (27%).
Опрос проводился среди 16 400 родителей выпускников на проекте Дети Mail.ru с 16 по 21 мая 2019 года.
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