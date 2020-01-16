КПРФ воздержится при голосовании за Мишустина
16 января 2020 12:00
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Фракция КПРФ собирается воздержаться во время голосования Госдумы за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом ТАСС рассказал источник в руководстве партии.
Ранее 16 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский после встречи фракции с Мишустиным заявил, что у партии пока нет решения по кандидатуре премьера.
Фракция «Единая Россия» поддержала Мишустина единогласно.
Кандидатура Мишустина предложена президентом России Владимиром Путиным в среду, 15 января. В тот же день кандидат принял участие во внеочередном заседании совета Думы.
Ранее в этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил об уходе правительства в отставку в полном составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Путин уже подписал соответствующий указ, однако прежний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до назначения нового, пишут "Известия".
Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж» 15 января. Данное обращение является 16-м по счету.
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