Итоги Единого дня голосования подводят в России
9 сентября 2019 08:50
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Продолжается подсчет голосов. А некоторые регионы, в которых выбирали губернаторов, один за одним подводят окончательные итоги. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области, кандидат от "Единой России" Андрей Чибис, побеждает на выборах главы региона – 60% голосов после обработки всех протоколов.
Также временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 81% голосов по итогам обработки всех протоколов. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин побеждает на выборах губернатора после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, набрав почти 59% голосов избирателей.
Врио главы Липецкой области Игорь Артамонова побеждает на выборах губернатора после обработки всех протоколов.
Он набирает 67% голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков побеждает на выборах, набрав около 81% голосов.
Партия "Единая Россия" по итогам единого дня голосования восстановила позиции в тех регионах, где недостаточно проявила себя в прошлом году. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, подводя предварительные итоги выборов.
Всего в воскресенье в 85 регионах прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 – губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях), передает Радио Маяк.
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