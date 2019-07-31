Иркутская область: ожидается рост уровня рек в пяти населенных пунктах
31 июля 2019 12:00
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Рост уровня рек из-за дождевого паводка ожидается в пяти населенных пунктах Иркутской области, сообщается в сводке регионального МЧС. Режим повышенной готовности введен в нескольких населённых пунктах. На территории Куйтунского района введен режим чрезвычайной ситуации. В тоже время уровень воды в реке, которая во второй раз затопила город Тулун, начал падать.
В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков. Первая началась в конце июня, из-за обильных осадков реки вышли из берегов. Всего в 109 населенных пунктах было подтоплено почти 11 тыс. домов, в которых проживали более 42, 5 тыс. человек. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести, передает Радио Маяк.
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