Хабаровский край: Пожар в палаточном лагере. Есть погибшие
23 июля 2019 09:10
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Один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми " в Солнечном районе Хабаровского края. Ранее появилась информация о двух жертвах трагедии, но в Минздраве, её не подтвердили, сообщает Интерфакс. Погибшей нашли 11-летнюю девочку. Еще трое детей – две девочки и мальчик находятся в больнице. Состояние двоих – тяжелое.
Как сообщалось, во время пожара сгорело 20 палаток, шесть пострадало от огня. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям – о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Следственные органы намерены выяснить причины, которые привели к трагедии. По предварительным данным, загорелись вещи, которые сушили с помощью тепловой пушки.
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