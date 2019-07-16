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Государственная дума приняла закон об ответственности за злоупотребление конституционными правами

16 июля 2019 12:49
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Государственная дума приняла закон об ответственности за злоупотребление конституционными правами
Нарушителям грозят крупные штрафы.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект «Об административной ответственности за злоупотребление конституционными правами», который предусматривает штрафы в размере до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц, а также административный арест до 30 суток. Наказываться будет не только использование отдельных статей Конституции в личных интересах, но и апелляция к статьям при обращении к официальным представителям власти.

«Мы имеем дело с серьёзными внешними и внутренними угрозами. Права, прописанные в Конституции, гарантируются государством, пока само государство не находится под угрозой. Основной закон является общим для миллионов граждан нашей страны. Каждый из этих людей живёт, руководствуясь личными, зачастую корыстными, интересами. Если мы оставим без внимания многочисленные случаи злоупотребления конституционными правами, то наша страна точно развалится, не дожидаясь прихода либералов к власти», — заявил автор законопроекта Олег Киришкин.

В Думе также отметили, что инициатива президента позволит сделать правовые отношения в нашей стране более гибкими, пишет Панорама.
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