Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
20 ноября 2019 10:50
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С 2024 года ведомства России прекратят оказывать услуги гражданам и передадут эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), заявил газете «Известия» замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.
Ожидается, что законопроект, подготовленный Минэкономразвития, вступит в силу с 1 января 2021 года и позволит оптимизировать и улучшить работу госсервисов.
При этом сохранятся некоторые исключения из правил при «неустранимых случаях», которые определят позднее.
Как отметил Шипов, законопроект предлагает «новую философию взаимодействия человека с государством».
«Законопроект впервые закрепляет принципы, которые делают получение услуг максимально удобным, но при этом возлагает много новых обязанностей на ведомства... если мы хотим соответствовать требованиям цифровой экономики, начать надо с себя», — объяснил он.
Планируется, что услуги в МФЦ будут доступны гражданам вне зависимости от их места прописки и в электронной форме, при этом некоторые услуги будут предлагаться россиянам до фактического обращения в центры.
Замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский выразил мнение, что подобные проекты необходимы в связи с «медленным затуханием» института МФЦ.
Также сообщалось, что на базе МФЦ планируют организовать общественную приёмную, где население сможет получить консультации чиновников по сложным, нетиповым вопросам или обсудить темы, требующие присутствия представителей нескольких ведомств. Форматов может быть несколько: и личный приём заявителей, и коллективные консультации, и прямые линии, и видеоконференции, и общественные слушания.
МФЦ также станут участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
В октябре доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что эксперимент по оказанию населению госуслуг через банки в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Петербурге позволит ускорить процесс взаимодействия россиян с государством, сообщает РТ.
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