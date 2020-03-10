Госдуме предложат досрочные парламентские выборы
10 марта 2020 14:02
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Депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении Конституции РФ. Свои предложения он внесет ко второму чтению поправок Госдумой.
Он отметил, что основной закон страны, если поправки в него будут приняты на всероссийском голосовании, дает парламенту «большие полномочия». Для депутата является «очевидным», что президент страны Владимир Путин намерен «увеличить роль партии», а также усилить роль «большинства нашего населения» через представительство в Госдуме и Совете Федерации.
«Я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 10 марта.
Ранее предложение провести досрочные выборы в парламент РФ после голосования по поправкам в основной закон страны озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
10 марта депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменениях Основного закона страны во втором чтении. В третьем чтении рассмотрение состоится 11 марта, если во вторник законопроект будет одобрен. Голосование о внесении поправок в Конституцию состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.
В январе Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях Основного закона страны, пишут "Известия".
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