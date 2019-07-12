Госдума одобрила поправки о повышении предельного возраста для службы в МВД
12 июля 2019 12:28
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Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста для службы в органах внутренних дел.
Согласно поправкам, предельный возраст службы для генерал-лейтенантов внутренней службы, генерал-лейтенантов юстиции, генерал-майоров полиции, генерал-майоров внутренней службы и генерал-майоров юстиции увеличат с 60 до 65 лет.
С 55 до 60 лет предлагается повысить предельный возраст службы полковникам полиции, юстиции и внутренней службы, с 50 до 55 лет – майорам и подполковникам, пишет «Интерфакс».
Поправки предполагают также повышение предельного возраста для поступления на службу: с 35 до 40 лет для замещения должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава.
Законопроект предусматривает дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами для сотрудников МВД и запрещает увольнять за проступок позднее, чем через шесть месяцев после доклада об этом наччальству.
Зампредседателя думского комитета по безопасности Александр Хинштейн рассказал, что в 55 лет полковникам приходится увольняться, хотя к этому возрасту они достигают пика профессионализма. Он подчеркнул, что поправки не изменят порядок выхода на пенсию по выслуге лет.
После того, как закон будет принят, на службу в МВД вернется часть бывших сотрудников, уверен заместитель главы ведомства Игорь Зубов. В настоящее время законопроект может повлиять на службу примерно 140 тыс. сотрудников.
Ранее сообщалось, что в МВД предложили повысить максимально разрешенный возраст пребывания на службе, пишет "Взгляд".
Фото: pixabay.com
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