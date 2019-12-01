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Google, Apple и другие просят Путина отклонить закон о предустановке российских приложений на смартфоны
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Новости /  В стране  

Google, Apple и другие просят Путина отклонить закон о предустановке российских приложений на смартфоны

1 декабря 2019 12:43
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Google, Apple и другие просят Путина отклонить закон о предустановке российских приложений на смартфоны
Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал подобных обращений.

Представители бизнеса попросили Владимира Путина отклонить закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты и смарт-телевизоры.

Соответствующее письмо президенту отправила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), сообщают Ведомости. В неё входят Google, Аpple, Samsung, Intel и другие.

Авторы уверены, что законопроект негативно отразится на развитии отрасли, а также приведёт к монополизации ПО. В РАТЭК считают, что закон нарушает принципы Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.

Исполнение этих требований может привести к усилению дезинтеграционных процессов внутри ЕАЭС и снижению деловой активности на рынке бытовой электроники и ПО.

— выдержка из письма

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал подобных обращений, сообщают Ведомости.

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