Google, Apple и другие просят Путина отклонить закон о предустановке российских приложений на смартфоны
1 декабря 2019 12:43
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Представители бизнеса попросили Владимира Путина отклонить закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты и смарт-телевизоры.
Соответствующее письмо президенту отправила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), сообщают Ведомости. В неё входят Google, Аpple, Samsung, Intel и другие.
Авторы уверены, что законопроект негативно отразится на развитии отрасли, а также приведёт к монополизации ПО. В РАТЭК считают, что закон нарушает принципы Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.
Исполнение этих требований может привести к усилению дезинтеграционных процессов внутри ЕАЭС и снижению деловой активности на рынке бытовой электроники и ПО.
— выдержка из письма
Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал подобных обращений, сообщают Ведомости.
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