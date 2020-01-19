Глава ПФР рассказал, как вырастет пенсия в ближайшие два года
19 января 2020 12:30
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К 2022 году средний размер пенсионных выплат в России увеличится относительно показателей 2019-го на 18,26%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.
— В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 год, — сказал он.
Дроздов отметил, что если показатели инфляции будут ниже прогнозируемого, то в реальном выражении пенсии подрастут ещё больше. Он добавил, что в январе 2019 года пенсии были проиндексированы на 6,6%, благодаря чему выплаты выросли примерно на одну тысячу рублей, пишет Лайф.
— Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается ещё и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году её сумма составила 5686 рублей, — добавил он.
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