Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил коллег с профессиональным праздником
10 ноября 2019 10:19
72
С Днём сотрудника органов внутренних дел РФ поздравил своих коллег глава МВД Владимир Колокольцев. Он отметил, что в числе приоритетов остаются противодействие экстремизму, криминалу в киберпространстве, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, незаконной миграции, а эффективность работы по этим направлениям зависит от компетентности и ответственного отношения к делу каждого полицейского. Колокольцев поблагодарил коллег за добросовестный и самоотверженный труд и пожелал им успехов в служении Отечеству.
Традиционно 10 ноября по всей стране проходят торжественные мероприятия и праздничные концерты. В преддверии праздника глава МВД России наградил государственными медалями лучших сотрудников министерства и поздравил с праздником ветеранов, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
465
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
603
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
425
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
297
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
374
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
517
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
389
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1420
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2021
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1381
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1679
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1852
Мероприятия