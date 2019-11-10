Я нашел ошибку
Главные новости: 
Аккуратных водителей будут поощрять
Аккуратных водителей будут поощрять
ГИМС напоминает самарцам правила безопасности на водных объектах в осенний период
ГИМС напоминает самарцам правила безопасности на водных объектах в осенний период
Пипшего пиво самарца с наркотиками задержали около помещения полиции.
Пипшего пиво самарца с наркотиками задержали около помещения полиции
Александра Пахмутова продолжит праздновать юбилей Сегодня на сцене Большого театра ее поздравят друзья.
Александра Пахмутова продолжит праздновать юбилей
Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил коллег с профессиональным праздником
Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил коллег с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров о сегодняшней игре "Крыльев": "Есть самоотдача, - для меня это принципиально важно"
Следующий матч
"Крылья Советов" в Москве проиграли "Спартаку" - 0:2
Президент подчеркнул, что разработки в сфере искусственного интеллекта обладают огромным потенциалом и могут стать прорывом для всей цивилизации.
Путин: Россия может и должна стать лидером в сфере ИИ
сегодня  Воскресенье,10 ноября, 11:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/11:
USD 63.73
0
EUR 70.42
-0.13
Новости /  В стране  

Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил коллег с профессиональным праздником

10 ноября 2019 10:19
72
Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил коллег с профессиональным праздником
Традиционно 10 ноября по всей стране проходят торжественные мероприятия и праздничные концерты.

С Днём сотрудника органов внутренних дел РФ поздравил своих коллег глава МВД Владимир Колокольцев. Он отметил, что в числе приоритетов остаются противодействие экстремизму, криминалу в киберпространстве, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, незаконной миграции, а эффективность работы по этим направлениям зависит от компетентности и ответственного отношения к делу каждого полицейского. Колокольцев поблагодарил коллег за добросовестный и самоотверженный труд и пожелал им успехов в служении Отечеству.

Традиционно 10 ноября по всей стране проходят торжественные мероприятия и праздничные концерты. В преддверии праздника глава МВД России наградил государственными медалями лучших сотрудников министерства и поздравил с праздником ветеранов, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
465
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
603
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
425
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
297
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
374
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
517
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
389
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1420
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2021
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1381
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1679
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1852
Весь список

Мероприятия
Самарская область принимает чемпионат России по боксу
В Самарском театре оперы и балета состоялось торжественное празднование Дня сотрудника органов внутренних дел
По итогам ЧР по боксу определится состав национальной команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные