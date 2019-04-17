Французы собрались для совместной молитвы о спасении храма Нотр Дам после пожара
17 апреля 2019 09:12
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Сотни молодых французов пришли накануне вечером на площадь Сен-Мишель рядом с островом Сите в центре Парижа, где располагается собор Парижской Богоматери, для совместной молитвы о спасении храма после пожара. ЧП произошло в понедельник вечером. По предварительным данным, возгорание может быть связано с реставрационными работами. Начато расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании.
Международные организации и крупные компании предложили свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию. Тем временем, около 30 сотрудников Собора Парижской Богоматери дали показания следователям. Большинство из опрошенных имели отношение к реставрационным работам, проводившимся в соборе. Пока доступ в само здание закрыт по соображениям безопасности, передает Радио Маяк.
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