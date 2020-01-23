ФАС назвала приложения, которые будут предустанавливать на смартфоны в России
23 января 2020 12:28
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Федеральная антимонопольная служба определилась с правилами предустановки российских приложений на устройства.
Всего предусмотрено четыре этапа:
▪️ С 1 июля 2020 года обязательная установка ПО на смартфоны
▪️ С 2021 году на планшеты
▪️ С 2022 года на компьютеры
▪️ С 2023 года на ТВ-приставки и Smart TV
Для каждой категории устройств будут определены разные перечни программ. Предварительно для смартфонов список ПО выглядит следующим образом:
▪️ Госуслуги
▪️ Mir Pay
▪️ Поисковик
▪️ Антивирус
▪️ Карты
▪️ Мессенджер
▪️ Социальные сети
Для планшетов, компьютеров и телевизоров этот список может быть дополнен «аудиовизуальными сервисами» и приложениями, обеспечивающими трансляцию 20 общедоступных каналов.
Компании смогут сами выбирать, какие приложения предустанавливать на устройства.
Перечня конкретных приложений (от конкретных разработчиков) не будет, так как это нарушает закон о конкуренции. Будет указан тип ПО и требования к разработчику. Какое именно приложение выбрать, производитель будет решать самостоятельно.
При выборе приложения компании должны руководствоваться следующими критериями:
▪️ Право на ПО принадлежит российскому лицу
▪️ ПО реализуется на территории России
▪️ Разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных, пишет iphones.ru.
Фото pixabay.com
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